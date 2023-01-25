Первые детали нового дополнения для The Elder Scrolls Online — «Некром»
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Разработчики онлайн-игры по вселенной The Elder Scrolls анонсировали DLC — The Elder Scrolls Online: Necrom, релиз которого намечен на 5 июня для ПК и 20 июня для консолей.
По сюжету дополнения игроки ESO окажутся в Морровинде, на полуострове Телванни. Помимо новой локации с большим городом Некромом и фауны с гигантскими грибами, нас ждёт сюжетная линия Апокрифа, плана (мира) Хермеуса Моры. Также в «Некроме» появятся новый класс — мастер рун, а также различные спутники.
Кроме того, в честь анонса владельцы The Elder Scrolls Online на короткое время получат доступ ко всем дополнениям. Страница DLC уже появилась в Steam (в России недоступна).
Сейчас The Elder Scrolls Online доступна на ПК, Mac, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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