Первые детали нового дополнения для The Elder Scrolls Online — «Некром»

Разработчики онлайн-игры по вселенной The Elder Scrolls анонсировали DLC — The Elder Scrolls Online: Necrom, релиз которого намечен на 5 июня для ПК и 20 июня для консолей.

По сюжету дополнения игроки ESO окажутся в Морровинде, на полуострове Телванни. Помимо новой локации с большим городом Некромом и фауны с гигантскими грибами, нас ждёт сюжетная линия Апокрифа, плана (мира) Хермеуса Моры. Также в «Некроме» появятся новый класс — мастер рун, а также различные спутники.

Кроме того, в честь анонса владельцы The Elder Scrolls Online на короткое время получат доступ ко всем дополнениям. Страница DLC уже появилась в Steam (в России недоступна).

Сейчас The Elder Scrolls Online доступна на ПК, Mac, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.