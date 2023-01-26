Глава киновселенной Marvel объяснил, почему новая фаза начнётся с «Человека-муравья 3»
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Пятая фаза киновселенной Marvel начнётся с третьей части «Человека-муравья». Для многих может показаться странным, что новую ветку развития фильмов Marvel начнут с самого непримечательного персонажа. Недавно глава киновселенной Кевин Файги объяснил, почему именно с фильма про Человека-муравья начнётся пятая фаза.
По словам Файги, Человек-муравей считается самым недооценённым героем, но в то же время именно благодаря ему Мстители победили Таноса.
Мы всегда любим делать неожиданное со Скоттом Лэнгом. Человек-муравей, пожалуй, самый недооценённый персонаж. Человек-муравей стал ключом к спасению вселенной в «Мстителях: Финал». Знание персонажа о частицах Пима позволило Мстителям осуществить перемещение во времени, чтобы победить Таноса. Мы подумали, что с этого героя стоит начать пятую фазу.
Более того, Человек-муравей столкнётся с сильным врагом в лице Канга Завоевателя. Посмотреть на это можно будет с выходом фильма — его премьера состоится 17 февраля.
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