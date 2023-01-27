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Актёры российского дубляжа просят защитить их голоса от кражи

Актёры российского дубляжа просят защитить их голоса от кражи
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Союз дикторов России, члены которого озвучивают игры и кино, попросил Госдуму взять под контроль ИИ-синтезаторы речи, которые копируют их голоса для перепродажи.

Мы, члены Союза дикторов России, обращаемся к вам с просьбой помочь в решении серьёзной проблемы бесконтрольного синтеза голосов российских дикторов.

Актёры озвучки отметили, что многие разработчики уже продают услуги виртуальных дикторов. Они предлагают потенциальным покупателям сгенерированные искусственным интеллектом голоса известных артистов, обходя закон об авторских правах.

Один из дикторов заявил, что его синтезированный голос уже открыто продают на различных платформах. Участники Союза получают массу сообщений о краже их голосов.

Один из примеров: диктор 18 лет назад записал свой голос для научной работы на кафедре фонетики учебного заведения в Санкт-Петербурге, а пару лет назад обнаружил, что теперь его голос продают на нескольких платформах в виде синтеза. Ни о чём подобном при записи речи не шло.

Артисты отмечают, что в будущем использование ИИ-синтеза речи без создания нормативной базы навсегда лишит их работы. Члены Союза также считают, что использовать искусственно созданные голоса в озвучке как минимум неэтично.

Актёры считают, что сама технология синтеза голоса — важная и полезная. Но её нужно регулировать на государственном уровне.

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