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Как игра Hi-Fi Rush стала главной игрой января, как нужно играть в Persona и что происходит с World War Z: Aftermath

Играем в некстген-версию World War Z: Aftermath и рассказываем о хите недели Hi-Fu Rush
World War Z: Aftermath
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 15-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором поиграем в некстген-версию World War Z: Aftermath. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди которых также:

  • как Hi-Fi Rush взорвала топы и толпы;
  • почему Persona — идеальная игра-книга для портатива;
  • зачем нам показали Vampire Survivors — эта игра проклята.

Смотрите прямую трансляцию здесь с 20:30 мск

Подписывайтесь на наш «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

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Теги Чемп.Play Игры Persona •••

Заглавное фото: Saber Interactive

Источник: «Чемпионат»

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