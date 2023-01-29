Играем в некстген-версию World War Z: Aftermath и рассказываем о хите недели Hi-Fu Rush

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 15-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором поиграем в некстген-версию World War Z: Aftermath. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди которых также:

как Hi-Fi Rush взорвала топы и толпы;

почему Persona — идеальная игра-книга для портатива;

зачем нам показали Vampire Survivors — эта игра проклята.

Смотрите прямую трансляцию здесь с 20:30 мск

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