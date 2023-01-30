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Кот Марио против Донки Конга. Первый отрывок мультфильма Super Mario Bros.

Кот Марио против Донки Конга. Первый отрывок мультфильма Super Mario Bros.
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Компания Illumination опубликовала на своём канале небольшой отрывок из мультфильма про братьев Марио под названием Smash. В нём Марио встречается на арене с Донки Конгом, вступает с ним в схватку и проигрывает.

Но Марио схитрил — он использовал блок со знаком вопроса и почти стал котом. На персонаже можно увидеть кошачий костюм и острые когти. После этого Донки Конг рассмеялся и продолжил битву. Чем кончится сражение — узнаем в самом проекте.

Самого Марио в ленте озвучил Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой подарила голос принцессе Пич, а Боузера озвучил Джек Блэк. Образ Донки Конга на себя примерил Сет Роген.

Премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года, но в России выхода проекта ждать не стоит.

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