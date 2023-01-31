Рекордные переигровки на Dota Pro Circuit в Европе пришлось отложить на второй день

По итогам регулярного сезона лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для Западной Европы три команды набрали одинаковое количество очков и должны распределить места с третьего по пятое в дополнительных матчах — но сделать это оказалось не так легко.
В первом матче переигровок действующий чемпион мира Tundra Esports уверенно одолела OG, но затем уступила Entity Gaming. В свою очередь, Entity проиграла карту OG — после короткой паузы коллективам пришлось повторить серию, чтобы ещё раз попытаться выявить сильнейшего.
Однако второй раунд переигровок закончился точно так же: каждая команда выиграла и проиграла по одному матчу. Последний из них завершился около 4:00 по московскому времени, и организаторам Dota Pro Circuit пришлось впервые в истории перенести борьбу за позиции в таблице на следующий день.
Фото: Dota2.ru
Матчи продолжатся сегодня, в 20:00 по московскому времени. Правила остаются прежними — кто-то из команд должен выиграть оба матча. Что будет, если ситуация повторится, организаторы не уточняют.
По итогам переигровок два коллектива смогут представить европейский регион на глобальном турнире The Lima Major 2023, а также получат больше призовых и бонусных очков.
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