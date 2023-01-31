В фильме про Майкла Джексона роль музыканта исполнит его племянник

Издание Veriety сообщило, что в байопике «Майкл» про Майкла Джексона роль культового музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Актёр выложил в своих социальных сетях фото, на котором занял позу своего дяди. В образе Майкла Джексона парень смотрится отлично.

Фото: Социальные сети Джафара Джексона

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына не пропадает.

Джафар воплощает моего сына. Так замечательно видеть, как он продолжает наследие Джексона среди артистов и исполнителей в индустрии.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate уже в этом году, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Даты выхода у байопика пока что нет.