Обзоры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» появятся за четыре дня до выхода игры

Критики выпустят обзоры «Хогвартс Наследие» за четыре дня до выхода игры — эмбарго на тексты закончится 6 февраля в 15:00 мск.

Hogwarts Legacy — ролевой экшен в открытом мире, события которого разворачиваются во вселенной «Гарри Поттера», но задолго до рождения мальчика со шрамом. Игроки смогут свободно исследовать школу магии XIX века, выбрать один из факультетов и даже посещать занятия. Но будут доступны и другие зоны: Запретный лес, деревня Хогсмид и другие локации.

Вдобавок внешность главного героя позволят настроить, даже выбрав голос — мужской или женский. При этом уже известно, что системы морали не будет, а заводить романы с учениками не дадут. А вот сюжетная завязка всё ещё держится в секрете.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, но покупатели расширенного издания получат доступ на 72 часа раньше — 7 февраля. Вдобавок экшен появится 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Nintendo Switch.