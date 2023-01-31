Обзоры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» появятся за четыре дня до выхода игры

Критики выпустят обзоры «Хогвартс Наследие» за четыре дня до выхода игры — эмбарго на тексты закончится 6 февраля в 15:00 мск.
Hogwarts Legacy — ролевой экшен в открытом мире, события которого разворачиваются во вселенной «Гарри Поттера», но задолго до рождения мальчика со шрамом. Игроки смогут свободно исследовать школу магии XIX века, выбрать один из факультетов и даже посещать занятия. Но будут доступны и другие зоны: Запретный лес, деревня Хогсмид и другие локации.
Вдобавок внешность главного героя позволят настроить, даже выбрав голос — мужской или женский. При этом уже известно, что системы морали не будет, а заводить романы с учениками не дадут. А вот сюжетная завязка всё ещё держится в секрете.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, но покупатели расширенного издания получат доступ на 72 часа раньше — 7 февраля. Вдобавок экшен появится 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Nintendo Switch.
- 31 января 2023
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
13:39
-
13:28
-
13:23
-
13:12
-
13:09
-
12:41
-
12:38
-
11:35
-
11:15
-
10:34
-
10:00
-
09:35
- 30 января 2023
-
21:58
-
21:49
-
20:09
-
19:45
-
19:21