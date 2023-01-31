В феврале в Казани пройдут третьи Фиджитал Игры по киберспортивным дисциплинам

С 5 по 11 февраля 2023 года Казань примет третьи Фиджитал Игры. Соревнования, которые совмещают традиционный спорт и киберспорт, пройдут на двух площадках — в «ИТ-Парке» и комплексе «Казань Экспо».
В программу Игр войдут пять дисциплин. Привычные Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, CS:GO и Warface будут совмещены с соревнованиями по лазертагу, также запланирован спидран-турнир (ивент по скоростному прохождению игр).
С 5 по 8 февраля пройдёт турнир спидраннеров, где команды будут на скорость проходить Chip'n'Dale, Resident Evil 2 Remake, Hitman: Codename 47 и другие игры. 6–8 февраля награды разыграют в дисциплинах Dota 2 и MLBB. После турнира участники проведут шоу-матч в лазертаге.
- Участники турнира по Dota 2: One Move (Россия), Matreshka (Россия), Alpha (Северная Америка), Keyd Stars (Бразилия).
- Участники турнира по MLBB: Freak Five (Россия), 4Skolnika I Ded (Россия), Genius Esports (Вьетнам), Team Max (Кабоджа).
9 и 10 февраля зрители смогут увидеть «тактический челлендж». Игроки сначала будут соревноваться в CS:GO и Warface, а затем проведут матч «пять на пять» по лазертагу, чтобы заработать дополнительные баллы в общий зачёт.
- Участники турнира по CS:GO: 9Pandas (Россия), HOTU (Россия), Websterz (Беларусь), Windingo (Аргентина).
- Участники турнира по Warface: Winstrike, Awinaw, Repulse, MementoMori (все — Россия).
Фиджитал Игры будут транслироваться на каналах проекта «Игры Будущего», а также на VK Play и VK.com. За ходом соревнований можно будет следить в специальном хабе на VK Play.
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