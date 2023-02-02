Утекли скриншоты The Crew Motorfest с автомобилями, лодками и мотоциклами

Недавно произошла утечка скриншотов The Crew Motorfest. Кадры опубликовал аккаунт The Crew / Motorfest Leaks. на скриншотах можно увидеть различные виды транспорта, включая квадроциклы, мотоциклы, лодки и многое другое.
Также на кадрах можно увидеть часть карты гоночной аркады. Карту в полный размер запечатлеть на скриншотах на получилось — зато можно посмотреть на её различные части.
Скриншоты карты
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Остальные скриншоты
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Действие игры будет происходить на Гавайях. Во время разработки авторы используют движок Snowdrop, на котором работают The Division и Mario + Rabbids.
Релиз гонки состоится в этом году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Притом на ПК игра будет доступна только через Ubisoft Connect и Epic Games Store.
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