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Источник: новая презентация игр Nintendo пройдёт на следующей неделе

Источник: новая презентация игр Nintendo пройдёт на следующей неделе
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Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб сообщил о готовящейся презентации Nintendo. Она, по информации Грабба, должна пройти на следующей неделе, которая начнётся с 6 февраля.

Каких-то других деталей мероприятия журналист не раскрыл. Что может показать Nintendo в новом выпуске Direct, неизвестно. Вполне вероятно, компания покажет что-то по сиквелу The Legend of Zelda: Breath of the Wild, поскольку его релиз состоится уже в мае.

Я постоянно слышу информацию про 6 февраля — об этом говорят уже многие. Если что-то и должно произойти с Nintendо, то случится это на следующей неделе.

По словам Грабба, если его информация достоверная, то анонс не заставит себя долго ждать. Вероятно, он случится до конца этой недели.

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