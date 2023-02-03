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Кооперативную It Takes Two купили более 10 млн раз

Кооперативную It Takes Two купили более 10 млн раз
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Продажи нашумевшего кооперативного приключения It Takes Two превысили 10 млн копий. Этой приятной новостью поделились авторы — студия Hazelight. Они поблагодарили фанатов за поддержку и отметили, что их творением насладились вдвое больше людей, потому что его можно пройти только вдвоём.

Потенциально нашей игрой насладились в два раза больше игроков — о таком количестве фанатов мы и мечтать не смели! Спасибо за вашу любовь.

It Takes Two вышла весной 2021-го, а к концу года она взяла несколько больших и важных наград, в том числе и «Игру года» по версии The Game Awards.

В ноябре прошлого года основатель студии Hazelight и геймдизайнер It Takes Two Юсеф Фарес дал интервью изданию GameReactor по поводу трендов развития игровой индустрии. Фарес в своей привычной манере резко высказался против современных тенденций.

По словам Фареса, он надеется, что индустрия отойдёт от бесплатных игр и микротранзакций, а разработчики начнут более ответственно и заинтересованно подходить к созданию тайтлов.

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