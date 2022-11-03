Автор It Takes Two Юсеф Фарес раскритиковал современные тренды игровой индустрии
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Недавно основатель студии Hazelight и геймдизайнер It Takes Two Юсеф Фарес дал интервью изданию GameReactor по поводу трендов развития игровой индустрии. Фарес в своей привычной манере резко высказался против современных тенденций.
По словам Фареса, он надеется, что индустрия отойдёт от бесплатных игр и микротранзакций, а разработчики начнут более ответственно и заинтересованно подходить к созданию тайтлов.
Я действительно надеюсь, что мы не будем прислушиваться к акционерам в плане развития, потому что это в конечном итоге повлияет на творческий аспект создания видеоигр. Это то, что меня очень пугает, потому что я вижу и слышу, как многие компании переходят к играм-сервисам.
Геймдизайнер подчеркнул, что в целом люди хотят играть в простые игры, которые предназначены только для того, чтобы проводить за ними время и получать удовольствие.
Я думаю, нам нужно понять, что существует огромное количество игроков, которые хотят играть, потому что это просто игра и не больше.
Ранее Фарес выступал против NFT в играх. Геймдизайнер отмечал, что его студия Hazelight будет в первую очередь радовать игроков.
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