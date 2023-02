Авторы дилогии Ori сравнили свою новую игру с The Legend of Zelda

Глава Moon Studios Томас Малер немного рассказал о новом проекте студии — пока безымянном ролевом экшене. По словам разработчика, Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps были для команды своего рода Mario, а грядущая игра — более навороченная The Legend of Zelda.

Ori была нашим Mario, а новая игра — наша Zelda. Такой была моя мысль, когда я начал работать над прототипом нового проекта в 2015 году. Когда мы взялись за Ori and the Will of the Wisps в том же году, мы смогли уделить этому проекту больше времени, чтобы превратить его в полноценный экшен с элементами RPG.

Малер подчеркнул, что новая игра Moon Studios визуально будет похожа на прошлые творения студии, которые выделяются уникальным арт-дизайном. Он отметил, что она выйдет и на консолях PlayStation, потому что команда теперь сотрудничает с издательством Private Division (одно из подразделений Take-Two). А Microsoft больше не финансирует разработчиков.

Остальные подробности своего нового проекта Moon Studios раскроет в ближайшем будущем.