Авторы дилогии Ori сравнили свою новую игру с The Legend of Zelda
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Глава Moon Studios Томас Малер немного рассказал о новом проекте студии — пока безымянном ролевом экшене. По словам разработчика, Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps были для команды своего рода Mario, а грядущая игра — более навороченная The Legend of Zelda.
Ori была нашим Mario, а новая игра — наша Zelda. Такой была моя мысль, когда я начал работать над прототипом нового проекта в 2015 году. Когда мы взялись за Ori and the Will of the Wisps в том же году, мы смогли уделить этому проекту больше времени, чтобы превратить его в полноценный экшен с элементами RPG.
Малер подчеркнул, что новая игра Moon Studios визуально будет похожа на прошлые творения студии, которые выделяются уникальным арт-дизайном. Он отметил, что она выйдет и на консолях PlayStation, потому что команда теперь сотрудничает с издательством Private Division (одно из подразделений Take-Two). А Microsoft больше не финансирует разработчиков.
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Остальные подробности своего нового проекта Moon Studios раскроет в ближайшем будущем.
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