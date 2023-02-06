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В России начались сбои у «Яндекса», «Кинопоиска», «Дзена»

Сервисы «Яндекс» ненадолго стали недоступны по всей России
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Обновление (17:27 мск). Большинство сервисов уже возобновили свою работу. Наша проверка показала, что поисковик, «Кинопоиск», «Дзен», «Карты», «Музыка», «Маркет» и GO вернулись к работе.

У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме.

Оригинальная новость. В России начались масштабные сбои сервисов «Яндекс». Под удар попали «Яндекс», «Кинопоиск», «Дзен», «Метрика» и другие площадки, но часть продолжают работать в штатном режиме — это «Карты», «Музыка», «Маркет» и другие.

Ситуация меняется, и под удар могут попасть и другие сервисы, а другие, наоборот, вернуться. В 17:24 мск, например, уже вернулся «Дзен», но начались проблемы с «Музыкой».

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