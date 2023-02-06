Игроки Virtus.pro одержали первую победу на IEM Katowice по CS:GO
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Российская команда Outsiders (под этим тегом из-за санкций выступают Virtus.pro) выиграла у Ninjas in Pyjamas из Швеции в рамках группового этапа Intel Extreme Masters Katowice 2023 по CS:GO.
Матч завершился со счётом 2:1 (5:16, 16:12, 16:9) и позволил игрокам VP продолжить борьбу за места в плей-офф. «Мишкам» нужно будет выиграть ещё два матча — первый против OG состоится уже завтра, 7 февраля, в 14:30 по мск.
Фото: Liquipedia
В другой группе на том же этапе находится ещё одна российская пятёрка — Team Spirit. Вчера она выбила с турнира немецкую BIG и через несколько часов встретится с Team Liquid из США.
Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир по CS:GO в новом сезоне. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.
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