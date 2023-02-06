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Легенда Virtus.pro Паша Бицепс проведёт бой по правилам MMA против польского блогера

Легенда Virtus.pro Паша Бицепс проведёт бой по правилам MMA против польского блогера
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Бывший профессиональный игрок в CS:GO Ярослав pashaBiceps Яжомбковски узнал своего соперника по дебютному бою в лиге HIGH League, который состоится по правилам MMA.

Экс-игрок Virtus.pro встретится с 26-летним польским блогером Марцином Дубиелом. Бой состоится 18 марта на «Сподек Арене», где прямо сейчас проходит IEM Katowice — один из самых культовых турниров по CS:GO.

Сам Паша Бицепс назвал соперника «одним из опытнейших фрик-бойцов» и отметил, что не считает себя явным фаворитом.

Этот бой не будет лёгкой прогулкой, как может показаться. Мне предстоит много работы — о формате MMA я узнал только 21 день назад, и мне потребуется подойти к делу как следует. Например, поддерживать спортивную форму от начала до конца, включая ограничение веса в 79,5 кг. Для меня это главный вызов.

Фото: «твиттер» pashaBiceps

Ярослав pashaBiceps Яжомбковски — один из самых известных игроков Польши по CS:GO. В 2014 году в составе Virtus.pro победил на мэйджоре ESL Major Series One Katowice, а спустя три года смог дойти до финала чемпионата мира в Атланте. Профессиональную карьеру завершил в 2019 году.

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