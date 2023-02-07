Team Spirit вылетела с IEM Katowice по CS:GO
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Российский состав Team Spirit по CS:GO завершил выступление на Intel Extreme Masters Katowice 2023 в Польше, заняв 9-12 место и заработав $ 16 тыс.
В матче нижней сетки группового этапа «драконы» уступили американской Team Liquid — 1:2 (12:16 Nuke, 16:13 Overpass, 11:16 Anubis).
Сегодня определятся последние участники плей-офф. NAVI и G2 Esports, а также Heroic и Team Vitality уже гарантировали себе проход дальше и сразятся за прямые путёвки в полуфинал.
В группе А последнее место в 1/4 IEM Katowice разыграют Team Liquid и FaZe Clan, в группе B — Fnatic, Complexity, Virtus.pro (Outsiders) и OG.
Фото: Liquipedia
Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир этого года по CS:GO. Призовой фонд чемпионата в Польше составляет $ 1 млн.
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