LEGO выпустит набор по «Властелину колец» с невероятно детальным Ривенделлом

LEGO продолжает выпускать ультимативные коллекции, посвящённые культовым франшизам. Следующим крупным набором компании станет игрушечный Ривенделл из «Властелина колец», состоящий из 6167 деталей и 15 фигурок персонажей.
Авторы воссоздадут культовую сцену из «Братства кольца», на котором эльфы, люди, гном и хоббиты приняли решение, кто же отправится к Роковой горе и уничтожит Кольцо Всевластия. Сам Ривенделл поделят на несколько частей, которые можно было увидеть в фильмах о Средиземье: от комнаты Фродо до беседки, с которой открывается вид на эльфийские просторы.
Набор с Ривенделлом из «Властелина колец» поступит в продажу 8 марта по цене в $ 499 (около 36 тыс. рублей). Пока неясно, можно ли будет доставить его в Россию.
Фото
Фото: LEGO
Фото: LEGO
Фото: LEGO
Фото: LEGO
Фото: LEGO
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