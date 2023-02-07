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LEGO выпустит набор по «Властелину колец» с невероятно детальным Ривенделлом

LEGO выпустит набор по «Властелину колец» с невероятно детальным Ривенделлом
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LEGO продолжает выпускать ультимативные коллекции, посвящённые культовым франшизам. Следующим крупным набором компании станет игрушечный Ривенделл из «Властелина колец», состоящий из 6167 деталей и 15 фигурок персонажей.

Авторы воссоздадут культовую сцену из «Братства кольца», на котором эльфы, люди, гном и хоббиты приняли решение, кто же отправится к Роковой горе и уничтожит Кольцо Всевластия. Сам Ривенделл поделят на несколько частей, которые можно было увидеть в фильмах о Средиземье: от комнаты Фродо до беседки, с которой открывается вид на эльфийские просторы.

Набор с Ривенделлом из «Властелина колец» поступит в продажу 8 марта по цене в $ 499 (около 36 тыс. рублей). Пока неясно, можно ли будет доставить его в Россию.

Фото

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

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