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В новые «Папины дочки» вернётся Тамара Львовна, секретарша Сергея Васнецова

В новые «Папины дочки» вернётся Тамара Львовна, секретарша Сергея Васнецова
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Актриса Татьяна Орлова объявила о возвращении во вселенную «Папиных дочек». Артистка вернётся к роли Тамары Львовны Кожемятько — харизматичной секретарши Сергея Васнецова. Об этом она рассказала в небольшом видео, в котором женщина вновь перевоплотилась в свой знаменитый образ.

Видео доступно на YouTube-канале Start_Shows. Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру Start

В центре сюжета нового сезона «Папиных дочек» окажется семейство Васнецовых. В канун годовщины свадьбы Даша сбегает из дома и оставляет мужа Веника с четырьмя дочерьми. Помогать в воспитании девочек Венику будут Маша, Галина Сергеевна и другие члены семьи.

К своим ролям также вернутся Нонна Гришаева, Ольга Волкова и другие актёры. В новом шоу будет 20 эпизодов, их поставит Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. Премьера сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в этом году.

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