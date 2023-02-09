Гендиректор Activision Бобби Котик: Sony игнорирует нас и не отвечает на звонки
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Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик рассказал, что компания пыталась связываться с Sony по поводу дальнейшего сотрудничества и решения вопроса о сделке с Microsoft, но в ответ ничего не получала.
По мнению Котика, Sony на самом деле не так сильно заинтересована в сотрудничестве с Activision Blizzard, как может показаться на первый взгляд.
Забавно, Sony не отвечает нам по телефону. Они просто игнорируют звонки. Обычно мы обсуждаем сотрудничество и будущие планы. И поэтому я не уверен, что мы так ценны для Sony, как она, возможно, говорила регуляторам.
Sony – одна из немногих, кто выступает против поглощения, поскольку компания не хочет лишаться Call of Duty и терять преимущество на рынке.
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