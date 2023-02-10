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Hogwarts Legacy показала феноменальный старт в Steam

Hogwarts Legacy показала феноменальный старт в Steam
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Полтора часа назад состоялся полноценный релиз Hogwarts Legacy на всех платформах — и игра уже показывает феноменальные результаты в Steam. Пиковый онлайн каждые несколько минут ставит новые рекорды, и это уже один из лучших показателей в истории сервиса.

Мы в реальном времени следим за ситуацией и решили сделать обновляемую заметку.

Хроника онлайна Hogwarts Legacy в Steam с релиза

Мы обновляем хронику в реальном времени.

  • 21:00 мск (релиз) — 420 тыс.
  • 21:41 мск — 509 тыс.
  • 22:32 мск — 630 тыс.
  • 22:45 мск — 643 тыс.

С таким пиковым онлайном Hogwarts Legacy уже вошла в топ-10 игр в истории Steam — и продолжает активно подниматься в рейтинге. Сейчас он выглядит следующим образом:

  1. PUBG — 3 257 248 человек
  2. Lost Ark — 1 325 305 человек
  3. CS:GO — 1 308 963 человека
  4. Dota 2 — 1 295 114 человека
  5. Cyberpunk 2077 — 1 053 338 человек
  6. Elden Ring — 953 426 человек
  7. New World — 913 634 человека
  8. Goose Goose Duck — 702 845 человек
  9. Hogwarts Legacy — 643 008 человек
  10. Apex Legends — 511 676 человек.
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