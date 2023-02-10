Hogwarts Legacy показала феноменальный старт в Steam

Полтора часа назад состоялся полноценный релиз Hogwarts Legacy на всех платформах — и игра уже показывает феноменальные результаты в Steam. Пиковый онлайн каждые несколько минут ставит новые рекорды, и это уже один из лучших показателей в истории сервиса.

Мы в реальном времени следим за ситуацией и решили сделать обновляемую заметку.

Хроника онлайна Hogwarts Legacy в Steam с релиза

Мы обновляем хронику в реальном времени.

21:00 мск (релиз) — 420 тыс.

21:41 мск — 509 тыс.

22:32 мск — 630 тыс.

22:45 мск — 643 тыс.

С таким пиковым онлайном Hogwarts Legacy уже вошла в топ-10 игр в истории Steam — и продолжает активно подниматься в рейтинге. Сейчас он выглядит следующим образом: