Sons of the Forest обошла Starfield и стала самой желанной игрой в Steam

Совсем скоро состоится релиз Sons of the Forest — сиквела популярного выживача The Forest, вышедшего в 2018 году. 23 февраля разработчики из Endnight Games выпустят игру в раннем доступе и будут выпускать обновления, отталкиваясь от мнений игроков.

Пользователи Steam очень ждут проект: сейчас Sons of the Forest занимает первую строчку в списке самых желанных игр на платформе. Она опережает даже космическую Starfield от авторов Skyrim и Party Animals про милых животных. В десятку также входят S.T.A.L.K.E.R. 2, Hollow Knight: Silksong и отечественная Atomic Heart.

10 самых желанных игр в Steam Фото: SteamDB

В целом такой интерес к Sons of the Forest неудивителен. В Steam очень любят качественные выживачи, а оригинальный The Forest всё ещё остаётся одной из лучших игр в жанре. Кроме того, тут явно играет роль дата выхода: прикоснуться к продолжению можно будет уже 23 февраля.

10 самых желанных игр в Steam

Sons of the Forest. Starfield. Party Animals. Hollow Knight: Silksong. Manor Lords. Dark and Darker. S.T.A.L.K.E.R. 2. Frostpunk 2. ARK 2. Atomic Heart.