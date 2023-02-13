Sons of the Forest обошла Starfield и стала самой желанной игрой в Steam

Совсем скоро состоится релиз Sons of the Forest — сиквела популярного выживача The Forest, вышедшего в 2018 году. 23 февраля разработчики из Endnight Games выпустят игру в раннем доступе и будут выпускать обновления, отталкиваясь от мнений игроков.
Пользователи Steam очень ждут проект: сейчас Sons of the Forest занимает первую строчку в списке самых желанных игр на платформе. Она опережает даже космическую Starfield от авторов Skyrim и Party Animals про милых животных. В десятку также входят S.T.A.L.K.E.R. 2, Hollow Knight: Silksong и отечественная Atomic Heart.
10 самых желанных игр в Steam
Фото: SteamDB
В целом такой интерес к Sons of the Forest неудивителен. В Steam очень любят качественные выживачи, а оригинальный The Forest всё ещё остаётся одной из лучших игр в жанре. Кроме того, тут явно играет роль дата выхода: прикоснуться к продолжению можно будет уже 23 февраля.
10 самых желанных игр в Steam
- Sons of the Forest.
- Starfield.
- Party Animals.
- Hollow Knight: Silksong.
- Manor Lords.
- Dark and Darker.
- S.T.A.L.K.E.R. 2.
- Frostpunk 2.
- ARK 2.
- Atomic Heart.
- 13 февраля 2023
-
16:40
-
16:12
-
15:53
-
15:49
-
15:26
-
15:08
-
14:50
-
14:42
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:21
-
12:59
-
12:52
-
12:45
-
12:14
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:24
-
11:20
-
10:50
-
10:50
-
10:20
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
04:25
-
03:22
-
03:11
-
02:56
-
02:44
-
02:07
- 12 февраля 2023
-
23:04
-
22:48