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Sons of the Forest стала самой желанной игрой в Steam, обойдя Starfield и S.T.A.L.K.E.R. 2

Sons of the Forest обошла Starfield и стала самой желанной игрой в Steam
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Совсем скоро состоится релиз Sons of the Forest — сиквела популярного выживача The Forest, вышедшего в 2018 году. 23 февраля разработчики из Endnight Games выпустят игру в раннем доступе и будут выпускать обновления, отталкиваясь от мнений игроков.

Пользователи Steam очень ждут проект: сейчас Sons of the Forest занимает первую строчку в списке самых желанных игр на платформе. Она опережает даже космическую Starfield от авторов Skyrim и Party Animals про милых животных. В десятку также входят S.T.A.L.K.E.R. 2, Hollow Knight: Silksong и отечественная Atomic Heart.

10 самых желанных игр в Steam

10 самых желанных игр в Steam

Фото: SteamDB

В целом такой интерес к Sons of the Forest неудивителен. В Steam очень любят качественные выживачи, а оригинальный The Forest всё ещё остаётся одной из лучших игр в жанре. Кроме того, тут явно играет роль дата выхода: прикоснуться к продолжению можно будет уже 23 февраля.

10 самых желанных игр в Steam

  1. Sons of the Forest.
  2. Starfield.
  3. Party Animals.
  4. Hollow Knight: Silksong.
  5. Manor Lords.
  6. Dark and Darker.
  7. S.T.A.L.K.E.R. 2.
  8. Frostpunk 2.
  9. ARK 2.
  10. Atomic Heart.
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