Стали известны системные требования выживача Sons of the Forest

Студия Endnight Games поделилась в Steam минимальными и рекомендуемыми системными требованиями кооперативного выживача Sons of the Forest. Разработчики не уточнили, для каких именно графических настроек предназначены эти требования.

Системные требования Sons of the Forest

Минимальные

ОС — Windows 10 (64-битная)

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память — 12 ГБ

Видеокарта — GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или Radeon RX 570 (4 ГБ)

Место на диске — 20 ГБ

Рекомендуемые

ОС — Windows 10 (64-битная)

Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память — 16 ГБ

Видеокарта — GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) или Radeon RX 5700 XT (8 ГБ)

Место на диске — 20 ГБ

Sons of the Forest выходит 23 февраля 2023 года только на ПК.

Sons of the Forest — прямое продолжение популярного выживача The Forest, который вышел в 2014 году. В нём главным героем выступает Эрик Леблан, который выжил после авиакатастрофы. По сюжету он ищет своего сына и сражается с монстрами-людоедами.