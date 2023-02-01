Стали известны системные требования выживача Sons of the Forest
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Студия Endnight Games поделилась в Steam минимальными и рекомендуемыми системными требованиями кооперативного выживача Sons of the Forest. Разработчики не уточнили, для каких именно графических настроек предназначены эти требования.
Системные требования Sons of the Forest
Минимальные
- ОС — Windows 10 (64-битная)
- Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
- Оперативная память — 12 ГБ
- Видеокарта — GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или Radeon RX 570 (4 ГБ)
- Место на диске — 20 ГБ
Рекомендуемые
- ОС — Windows 10 (64-битная)
- Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X
- Оперативная память — 16 ГБ
- Видеокарта — GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) или Radeon RX 5700 XT (8 ГБ)
- Место на диске — 20 ГБ
Sons of the Forest выходит 23 февраля 2023 года только на ПК.
Sons of the Forest — прямое продолжение популярного выживача The Forest, который вышел в 2014 году. В нём главным героем выступает Эрик Леблан, который выжил после авиакатастрофы. По сюжету он ищет своего сына и сражается с монстрами-людоедами.
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