Источник: The Division 3 нет в планах Ubisoft

Несмотря на успехи первых двух The Division, у Ubisoft нет планов по созданию третьей части. Сейчас над ней никто не работает. Об этом сообщают источники Insider Gaming.
The Division Heartland — это условно-бесплатный экшен с двумя режимами: классическим PvE (игроки против ботов) и PvPvE, где игрокам предстоит сражаться как с ботами, так и друг против друга (в матче может быть до 45 человек). Выход игры ожидается до конца 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.
При этом планы на The Division 3 могут измениться, но пока для Ubisoft чрезвычайно важно выпустить именно The Division Heartland. За её разработку отвечает студия Red Storm, наиболее известная по сериям Ghost Recon и Rainbow Six — именно они делали классические игры серии в конце 90-х и нулевых.
- 13 февраля 2023
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