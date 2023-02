Источник: The Division 3 нет в планах Ubisoft

Несмотря на успехи первых двух The Division, у Ubisoft нет планов по созданию третьей части. Сейчас над ней никто не работает. Об этом сообщают источники Insider Gaming.

Команда второй части пока продолжает поддержку игры, а также к релизу готовится The Division Heartland от команды Red Storm.

The Division Heartland — это условно-бесплатный экшен с двумя режимами: классическим PvE (игроки против ботов) и PvPvE, где игрокам предстоит сражаться как с ботами, так и друг против друга (в матче может быть до 45 человек). Выход игры ожидается до конца 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.

При этом планы на The Division 3 могут измениться, но пока для Ubisoft чрезвычайно важно выпустить именно The Division Heartland. За её разработку отвечает студия Red Storm, наиболее известная по сериям Ghost Recon и Rainbow Six — именно они делали классические игры серии в конце 90-х и нулевых.