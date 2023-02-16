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Новая Total War уже в разработке

Новая Total War уже в разработке
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Студия Creative Assembly, ответственная за разработку игр в серии Total War, открыла новые вакансии. Команда ищет людей для работы над новой Total War. Студия хочет найти старшего художника по визуальным эффектам и менеджера для релиза проектов.

Отмечается, что сотрудники внесут свой вклад в новую Total War и будут развивать франшизу в целом. Для кандидатов будет плюсом, если они очень любят играть в игры и особенно хорошо знают Total War. В случае, если кандидат не знаком с серией, но обладает хорошими профессиональными навыками, его, конечно, рассмотрят тоже.

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Последний вышедшей частью франшизы стала Total War: Warhammer 3. Её поддержка будет продолжаться на протяжении всего года. Каких-либо деталей о новой Total War нет.

Total War: Warhammer 3 доступна на ПК.

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