Режиссёр «Топ Гана: Мэверик» в восторге от похвалы фильма Стивеном Спилбергом

Недавно Стивен Спилберг и Том Круз встретились на мероприятии и пообщались по поводу успеха фильма «Топ Ган: Мэверик». Режиссёр поблагодарил Круза за то, что с помощью картины удалось буквально спасти Голливуд и показать, что люди хотят смотреть хорошее кино.

На эти слова отреагировал режиссёр «Топ Гана» Джозеф Косински. Он отметил, что для него большая честь слышать подобное от Спилберга.

Это взорвало мой мозг. Сказать такое со стороны Стивена было очень любезно. Все мы, каждый режиссёр, смотрим фильмы Стивена и находим в них вдохновение на то, чтобы самим снимать картины. Услышать эти слова от него было настоящей гордостью. Я рад за Тома, потому что знаю, как он усердно работал над фильмом.

«Топ Ган: Мэверик» действительно стал очень успешным фильмом. Возможно, когда-нибудь нас ждёт и третья часть франшизы.