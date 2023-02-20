Returnal стала одним из слабейших релизов Sony на ПК. Онлайн ниже был только у Sackboy

15 февраля до Steam добралась Returnal — бывший эксклюзив PlayStation 5 от авторов Resogun. К сожалению для Sony, рогалик не снискал популярности других крупных релизов компании. Пиковый онлайн игры на площадке Valve составил 6691 человек — это второй худший результат для ПК-портов от японской корпорации.

Фото: SteamDB

Хуже Returnal в Steam себя показала разве что Sackboy: A Big Adventure. На пике в неё играли всего лишь 610 человек. Низкие результаты рогалика наверняка связаны в том числе со слабой пиар-компанией проекта: Sony почти не рекламировала порт, а системные требования новинки оказались куда выше других игр издателя.

Самые популярные игры Sony в Steam по пиковому онлайну