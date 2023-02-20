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Returnal стала одним из слабейших релизов Sony на ПК. Онлайн ниже был только у Sackboy

Returnal стала одним из слабейших релизов Sony на ПК. Онлайн ниже был только у Sackboy
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15 февраля до Steam добралась Returnal — бывший эксклюзив PlayStation 5 от авторов Resogun. К сожалению для Sony, рогалик не снискал популярности других крупных релизов компании. Пиковый онлайн игры на площадке Valve составил 6691 человек — это второй худший результат для ПК-портов от японской корпорации.

Фото: SteamDB

Хуже Returnal в Steam себя показала разве что Sackboy: A Big Adventure. На пике в неё играли всего лишь 610 человек. Низкие результаты рогалика наверняка связаны в том числе со слабой пиар-компанией проекта: Sony почти не рекламировала порт, а системные требования новинки оказались куда выше других игр издателя.

Самые популярные игры Sony в Steam по пиковому онлайну

  1. God of War — 73 529 человек.
  2. «Человек-паук» — 66 436 человек.
  3. Horizon Zero Dawn — 56 557 человек.
  4. Days Gone — 27 450 человек.
  5. «Человек-паук: Майлз Моралес» — 13 539 человек.
  6. Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 10 851 человек.
  7. Returnal — 6691 человек.
  8. Sackboy: A Big Adventure — 610 человек.
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