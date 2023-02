Фото: Том Круз примерил образ бородавочника Пумбы из «Короля Льва»

Знаменитый голливудский актёр и продюсер Том Круз посетит последний выпуск ночного шоу The Late Late Night Джеймса Кордена. В финальном скетче Круз сыграет обаятельного бородавочника Пумбу из мультфильма «Король Лев», а Корден воплотит образ его друга — болтливого Тимона. Оба уже примерили костюмы персонажей — их забавное совместное фото быстро разошлось по сети.

Есть вероятность, что дуэт исполнит знаменитую песню «Акуна матата». Уже известно, что их скетч будет музыкальным. Трансляция шоу намечена на 27 апреля на канале CBS.

Том Круз и Джеймс Корден в образах героев мультфильма «Король Лев»

Фото: Соцсети вечернего шоу The Late Late Show

Корден вёл ночное шоу с 2015 года. Он объявил о его полном закрытии в этом месяце. Ведущий уже работал вместе с Крузом. В одном из выпусков программы Том уговорил Джеймса прыгнуть с парашютом. Круз также «катал» его на истребителе.

Том Круз и Джеймс Корден прыгают с парашютом

Видео доступно на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden. Права на видео принадлежат The Late Late Show with James Corden