Блогер рассказал о невероятном количестве читеров в Escape from Tarkov

Блогер под ником g0at решил поднять проблему читерства в Escape from Tarkov. Он опубликовал видео, в котором рассказал о глобальных проблемах с нечестными игроками в шутере: по его словам, читеры встречаются практически в каждом втором матче.
Видео доступно на YouTube-канале g0at. Права на видео принадлежат Battlestate Games.
Так, для своего исследования блогер без каких-либо проблем купил читы в Discord-канале, найденном по первой ссылке в Google. Нечестная программа позволяет видеть силуэты врагов сквозь стены, показывает расстояние, уровень и другие важные показатели.
G0at решил использовать читы исключительно на новом аккаунте и сперва, как он считает, почти не встречал читеров. Однако впоследствии блогер узнал, как именно нечестные игроки идентифицируют друг друга: они начинают покачиваться из стороны в сторону. Таким образом, геймеры видят друг друга с большого расстояния и дают понять, что оба используют сторонний софт.
Как отметил g0at, после нахождения способа идентификации читеров нечестные игроки встречались ему пять рейдов подряд. В общей сложности, считает блогер, он встречал читеров в 60% матчей — и это только те ситуации, в которых автор был абсолютно уверен.
После публикации ролика на Reddit в сабреддите игры началось бурное обсуждение видео. Спустя некоторое время отдельный пост выпустил и глава Battlestate Games Никита Буянов. Он заявил, что разработчики в курсе проблемы с читерством, поэтому они продолжают улучшать свой античит. По словам создателя, только за последнюю неделю программу Battleye уже обновили четыре раза.
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