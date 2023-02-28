Из Resident Evil 5 на ПК удалили сервис Games for Windows Live

28 февраля Capcom неожиданно выпустила патч для ПК-версии Resident Evil 5. Из экшена полностью удалили закрытый ныне сервис Games for Windows Live, теперь за игру в кооперативе отвечают сервисы Steam.

Кроме того, авторы добавили поддержку локального сплит-скрина, чтобы шутер можно было пройти вдвоём за одним ПК. Вдобавок разработчики исправили некоторые баги, которым больше 13 лет. В комментариях под анонсом пользователи просят выпустить аналогичные апдейты и для других старых игр Capcom, включая серию Lost Planet, а также Resident Evil: Operation Raccoon City.

Resident Evil 5 вышла в марте 2009 года на консолях PS3 и Xbox 360, а версия игры для ПК вышла в сентябре. Пятая номерная часть в серии стала одной из самых популярных игр издателя: за 14 лет проект купили больше 13 млн раз.