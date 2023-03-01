Team Spirit не смогла обыграть Shopify Rebellion на мэйджоре по Dota 2
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В недавнем матче в рамках плей-офф The Lima Major 2023 по Dota 2 команда Shopify Rebellion обыграла Team Spirit. Российская команда упала в нижнюю сетку, где ей предстоит сыграть с PSG.LGD в матче на вылет.
Матч между Shopify Rebellion и Team Spirit завершился со счётом 2:1 не в пользу российской команды. Shopify Rebellion прошла в полуфинал верхней сетки. Ранее стало известно, что за пять часов мэйджора провели только две игры, поскольку организаторы столкнулись с какими-то техническими проблемами.
Напомним, The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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