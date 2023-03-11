В Dota 2 добавили наборы команд-участниц Dota Pro Circuit 2023: Tour 2

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Разработчики Dota 2 из компании Valve добавили в игру наборы поддержки команд, которые примут участие во второй части сезона Dota Pro Circuit 2023.

Как и в прошлых турах, для покупки доступны бандлы трёх типов:

бронзовый уровень (65 рублей) — логотип команды рядом с ником + два набора карточек фэнтези;

серебряный уровень (325 рублей) — бронзовые награды + спреи + загрузочные экраны + шесть наборов карточек;

золотой уровень (645 рублей) — серебряные награды + смайлики + голосовые фразы + два набора карточек.

Половину доходов от продажи наборов Valve передадут клубам. Бандлы будут доступны до 10 мая.

На текущий момент добавлены наборы лишь 30 из 96 коллективов, которые будут играть Dota Pro Circuit 2023: Tour 2. Скорее всего, остальные будут добавлены в Dota 2 через несколько дней.

Наборы СНГ-команд

BetBoom Team Фото: Valve

cybercats Фото: Valve

HYDRA Фото: Valve

One Move Фото: Valve