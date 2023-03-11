Экс-игрок Virtus.pro Ямич перешёл в Team Secret по Dota 2

Российский киберспортсмен Даниял yamich Лазебный присоединился к европейскому составу Team Secret по Dota 2.

Помимо этого, в команду Пуппея перешёл филиппинский мидер Армель Пауль Armel Тэбиос, ранее игравший за Fnatic — а прежний игрок второй позиции сменил роль и теперь будет играть на оффлейне.

Новый состав Team Secret по Dota 2:

Ремко Crystallis Аретс;

Армель Пауль Armel Тэбиос;

Мирослав BOOM Бицан;

Даниял yamich Лазебный;

Клемент Puppey Иванов.

Сезон-2021/2022 Ямич провёл в составе Virtus.pro. После того как команда не смогла выйти в основную стадию The International, он взял перерыв в карьере и пропустил первый тур сезона.

Team Secret закончила Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 на седьмом месте и вылетела во второй дивизион европейской региональной лиги.