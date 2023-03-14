Датамайнер опубликовал возможный список карт в новой Counter-Strike

Блогер и датамайнер Максим GabeFollower Полетаев совместно со своими коллегами опубликовал возможный маппул новой версии Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2.

Удалось выяснить, какие карты использовали разработчики при работе с CS:GO в течение нескольких последних месяцев. В итоге датамайнеры выделили семь карт:

de_overpass_s2

de_cbble_s2

de_inferno_s2

de_shortdust_s2

de_lake_s2

ar_shoots_s2

cs_italy_s2

По мнению Полетаева, этого должно хватить, чтобы покрыть почти все игровые режимы (кроме «Запретной зоны»).

Ранее GabeFollower обратил внимание на то, что в предрелизной версии шутера добавили упоминание движка Source 2. Вероятно, это означает, что новая версия Counter-Strike выйдет в ближайшие дни.