Датамайнер опубликовал возможный список карт в новой Counter-Strike
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Блогер и датамайнер Максим GabeFollower Полетаев совместно со своими коллегами опубликовал возможный маппул новой версии Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2.
Удалось выяснить, какие карты использовали разработчики при работе с CS:GO в течение нескольких последних месяцев. В итоге датамайнеры выделили семь карт:
- de_overpass_s2
- de_cbble_s2
- de_inferno_s2
- de_shortdust_s2
- de_lake_s2
- ar_shoots_s2
- cs_italy_s2
По мнению Полетаева, этого должно хватить, чтобы покрыть почти все игровые режимы (кроме «Запретной зоны»).
Ранее GabeFollower обратил внимание на то, что в предрелизной версии шутера добавили упоминание движка Source 2. Вероятно, это означает, что новая версия Counter-Strike выйдет в ближайшие дни.
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