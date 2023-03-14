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Датамайнер опубликовал возможный список карт в новой Counter-Strike

Датамайнер опубликовал возможный список карт в новой Counter-Strike
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Блогер и датамайнер Максим GabeFollower Полетаев совместно со своими коллегами опубликовал возможный маппул новой версии Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2.

Удалось выяснить, какие карты использовали разработчики при работе с CS:GO в течение нескольких последних месяцев. В итоге датамайнеры выделили семь карт:

  • de_overpass_s2
  • de_cbble_s2
  • de_inferno_s2
  • de_shortdust_s2
  • de_lake_s2
  • ar_shoots_s2
  • cs_italy_s2

По мнению Полетаева, этого должно хватить, чтобы покрыть почти все игровые режимы (кроме «Запретной зоны»).

Ранее GabeFollower обратил внимание на то, что в предрелизной версии шутера добавили упоминание движка Source 2. Вероятно, это означает, что новая версия Counter-Strike выйдет в ближайшие дни.

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