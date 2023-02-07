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СМИ: видеокарта GeForce RTX 4070 выйдет в апреле

СМИ: видеокарта GeForce RTX 4070 выйдет в апреле
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Издание VideoCardz опубликовало фотографии документов, которые NVIDIA отправила своим бизнес-партнёрам. Согласно им, компания планирует выпустить видеокарту GeForce RTX 4070 уже в апреле 2023 года.

В VideoCardz подчеркнули, что это лишь ориентировочная дата выхода. Ранее NVIDIA не раз переносила выход того или иного графического ускорителя на фоне изменений спроса и конкуренции от AMD.

Возможные характеристики NVIDIA Geforce RTX 4070

  • CUDA-ядра: 5888
  • Частота: 1920 МГц,  в разгоне — 2475 МГц
  • Видеопамять: 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита
  • Энергопотребление: 200 ВТ

По данным инсайдеров, в первой половине 2023 года NVIDIA также планирует выпустить и RTX 4060 Ti с 8 ГБ видеопамяти, 4352 CUDA-ядрами и шиной 128 бит.

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