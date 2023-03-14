Авторы Horizon Forbidden West поделились новыми деталями дополнения Burning Shores

Руководитель разработки дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West Матис де Йонг поделился новыми деталями создания DLC эксклюзивно для PlayStation 5. По словам разработчика, упор на PS5 позволил команде Guerrilla Games выпустить настоящее бескомпромиссное расширение.

Так, графика в Burning Shores будет ещё красивее, а сцены баталий — ещё эпичнее. Как рассказал де Йонг, PS5 позволила реализовать самые смелые задумки авторов, включая быстрые полёты над землёй. В этом плане большую роль сыграл SSD, успевающий загружать огромные потоки данных за небольшое время.

Какими-либо сюжетными подробностями авторы так и не поделились. В первом трейлере показали, как огромный робот уничтожает культовую надпись «Голливуд». Судя по всему, расширение развернётся в том числе в Лос-Анджелесе будущего.

Дополнение Burning Shores поступит в продажу 19 апреля 2023 года только на PS5. Ранее в Guerrilla Games объяснили, почему расширение не выйдет на PS4.