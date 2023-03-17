Starfield получила взрослый возрастной рейтинг, но в игре не будет сексуальных сцен

На днях Starfield получила возрастной рейтинг от австралийской классификации. Игре выдали взрослый рейтинг («18+»), поскольку в проекте будут некоторые элементы

Так, в Starfield заявлены нецензурная речь, множественные сцены с насилием и незначительная нагота. Также в игре будет демонстрация наркотических веществ. Сцены секса в игре не заявлены — их не будет вообще.

Фото: Australian Classification

Для сравнения: в The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4 был рейтинг «15+». Bethesda хотела сделать эти проекты доступными для более широкой аудитории.

Starfield — масштабная космическая ролевая игра Bethesda. Игрокам предстоит исследовать множество планет и выполнять задания.

Релиз Starfield состоится 6 сентября этого года на ПК и Xbox Series.