Starfield получила взрослый возрастной рейтинг, но в игре не будет сексуальных сцен
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На днях Starfield получила возрастной рейтинг от австралийской классификации. Игре выдали взрослый рейтинг («18+»), поскольку в проекте будут некоторые элементы
Так, в Starfield заявлены нецензурная речь, множественные сцены с насилием и незначительная нагота. Также в игре будет демонстрация наркотических веществ. Сцены секса в игре не заявлены — их не будет вообще.
Фото: Australian Classification
Для сравнения: в The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4 был рейтинг «15+». Bethesda хотела сделать эти проекты доступными для более широкой аудитории.
Starfield — масштабная космическая ролевая игра Bethesda. Игрокам предстоит исследовать множество планет и выполнять задания.
Релиз Starfield состоится 6 сентября этого года на ПК и Xbox Series.
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