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В Fortnite добавили Леона и Клэр из Resident Evil

В Fortnite добавили Леона и Клэр из Resident Evil
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В королевской битве Fortnite появились облики Леона Кеннеди из ремейка Resident Evil 4 и Клэр Редфилд из ремейка Resident Evil 2. Купить скины можно за внутриигровую валюту — 2100 В-баксов.

Вместе со скинами игроки получат зонтик корпорации Umbrella, из-за которой и распространился вирус во франшизе, нож Леона, серебряный кейс на спину и коллекцию различных ключей из полицейского участка Раккун-Сити.

Выжившие из Раккун-Сити, Леон С. Кеннеди и Клэр Редфилд, умеют постоять за себя. Оставьте ужасы Раккун-Сити позади и загляните в Мега-сити, ведь новые персонажи серии «Легенды видеоигр» уже доступны в магазине предметов Fortnite!

Fortnite доступна на всех актуальных платформах. Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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