Киану Ривз и Чад Стахелски глубоко опечалены смертью Лэнса Реддика

Сегодня стало известно о смерти актёра Лэнса Реддика. Он сыграл в культовой «Прослушке», а в «Джоне Уике» ему досталась роль консьержа отеля «Континенталь». Свои соболезнования выразили Киану Ривз и Чад Стахелски, которые работали с Реддиком над франшизой «Джон Уик».

Как отметили режиссёр и актёр, новость о смерти Реддика глубоко опечалила их.

Мы глубоко опечалены и убиты горем из-за потери нашего любимого друга и коллеги Лэнса Реддика. Он был непревзойдённым профессионалом, и работать с ним было одно удовольствие. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьёй и друзьями.

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Реддик также известен и геймерам. Он сыграл Сайленса в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, а также озвучил командира Завала в Destiny и Destiny 2.