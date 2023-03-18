Киану Ривз и Чад Стахелски глубоко опечалены смертью Лэнса Реддика
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Сегодня стало известно о смерти актёра Лэнса Реддика. Он сыграл в культовой «Прослушке», а в «Джоне Уике» ему досталась роль консьержа отеля «Континенталь». Свои соболезнования выразили Киану Ривз и Чад Стахелски, которые работали с Реддиком над франшизой «Джон Уик».
Как отметили режиссёр и актёр, новость о смерти Реддика глубоко опечалила их.
Мы глубоко опечалены и убиты горем из-за потери нашего любимого друга и коллеги Лэнса Реддика. Он был непревзойдённым профессионалом, и работать с ним было одно удовольствие. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьёй и друзьями.
Новость по темеГеймеры почтили память Лэнса Реддика в Destiny 2
Реддик также известен и геймерам. Он сыграл Сайленса в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, а также озвучил командира Завала в Destiny и Destiny 2.
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