Актёр Лэнс Реддик прошёл дополнение Lightfall для Destiny 2 за день до своей смерти

Как обратило внимание фанатское сообщество Destiny Bulletin, актёр Лэнс Реддик успел пройти дополнение Lightfall для Destiny 2 всего за день до своей смерти. Об этом стало известно исходя из списка трофеев на аккаунте актёра в PlayStation Network.
Фото: Twitter
Реддик был известен своей любовью к игре Bungie — он не только любил провести вечер в компании других Стражей, но и принимал участие в её разработке. В Destiny 2 актёр сыграл командира Завала — одного из самых харизматичных персонажей шутера.
Лэнс Реддик умер 17 марта в возрасте 60 лет по естественным причинам. За свою карьеру Лэнс Реддик снялся более чем в 100 проектах, включая культовые сериалы «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых». Актёр также сыграл консьержа в «Джоне Уике», Сайленса в Horizon Zero Dawn, а также Мартина Хэтча в Quantum Break.
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