Кевин Смит с нетерпением ждёт «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна

Известный кинодел и любитель комиксов Кевин Смит в одном из недавних интервью заявил, что новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн «чертовски талантливый» режиссёр и продюсер. Смит подчеркнул, что ему очень любопытно наблюдать за тем, как Джеймс развивает кинокомиксы DC.

Джеймс очень талантлив. Определённо один из лучших из нас… И он действительно чертовски милый человек. Мне любопытно посмотреть, что он сделает с новой киновселенной DC.

Кевин добавил, что он также с нетерпением хочет увидеть фильм «Супермен: Наследие», за постановку которого отвечает Джеймс Ганн. Смит очень любит первые две части «Стражей Галактики» и ждёт третью. По его словам, в этих лентах Ганна есть «сердце». Поэтому он доверяет знаменитому продюсеру и режиссёру.

Как рассказал глава киновселенной DC, в Warner Bros. уже давно уговаривали его срежиссировать ленту о Кларке Кенте, однако автор не решался взяться за столь ответственное дело.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — кто именно сыграет главную роль, пока неизвестно.