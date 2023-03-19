Сестра звезды новой «Русалочки» мечтает сыграть Шторм из «Людей Икс»

Холли Бейли сыграла главную роль в новой версии «Русалочки» от Disney. Её родная сестра Хлоя («Остин и Элли»), которая тоже актриса, недавно призналась в желании когда-нибудь воплотить в кино супергероиню Шторм из вселенной «Люди Икс».

Я всегда хотела быть супергероем, а она — мой любимый герой. Она такая яростная, сексуальная и сильная, и в то же время она естественно красивая. И она не принимает никакого «дерьма».

В прошлом году на празднике Хэллоуин Хлоя предстала перед публикой в костюме Шторм, что подтверждает большую любовь девушки к знаменитой повелительнице погодой.

Хлоя Бейли в образе Шторм на Хэллоуин в прошлом году

Фото: Twitter

Напомним: в серии фильмов о Людях-Икс Шторм играла Холли Берри. Но в лентах «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Тёмный Феникс» героиню воплотила актриса Александра Шипп.

Премьера новой «Русалочки» состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру. Скорее всего, до России лента не доберётся.