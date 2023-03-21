«Шазам! Ярость богов» выйдет в онлайне 18 апреля

Издание The Direct обратило внимание, что на странице фильма «Шазам! Ярость богов» в Amazon Prime появилась дата цифровой премьеры. Если ей верить, то картина выйдет в онлайне уже 18 апреля.

Если действительно так, то лента официально появится в Сети уже через 32 дня после премьеры в кинотеатрах. Судя по всему, Warner Bros. решилась на такой шаг, поскольку лента очень слабо стартовала. Создатели фильма попытаются заработать хоть что-то с показов в онлайн-кинотеатре.

Фото: Amazon Prime

Срежиссировал фильм Дэвид Ф. Сандберг. Он заявил, что не считает ленту плохой, однако критики приняли её очень прохладно. Как отметил Сандберг, он хочет взять перерыв от супергеройского кино и вернуться, например, к хоррор-картинам.

«Шазам! Ярость богов» в России не вышел.