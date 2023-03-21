Малыш Грогу из «Мандалорца» уничтожает ссылки в поисковике Google с помощью Силы

В честь премьеры третьего сезона сериала «Мандалорец» в Google начали происходить какие-то странности. При вводе в поисковик слова «Мандалорец» из правой части экрана выходит малыш Грогу и начинает буквально ломать ссылки с помощью Силы. В результате они падают в нижнюю часть экрана, а на их месте остаётся зияющее чёрное пространство.

Фото: Google

Попробуйте прямо сейчас — введите «Мандалорец» или «Грогу в Google на компьютере или смартфоне.

С помощью Грогу можно полностью изменить вёрстку первой страницы выдачи. Это уже далеко не первая подобная интеграция Google с тем или иным проектом — ранее схожие вещи компания проводила в том числе в мировые праздники и во время релиза культурных феноменов.

Тем временем уже 22 марта выйдет четвёртая серия третьего сезона «Мандалорца». Своими эмоциями от прошлого эпизода мы поделились в отдельном материале.