Вышел дублированный трейлер фильма «Три мушкетёра: Д'Артаньян» с Евой Грин

Компания «Атмосфера кино» выпустила дублированный трейлер приключенческого фильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян» от французской студии Pathe. В ролике можно оценить русскую озвучку от российских актёров дубляжа. Лента выйдет в кинотеатрах страны уже 6 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Атмосфере Кино и Pathe

От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщённом религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетёры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» расскажет о приключениях гасконца Д'Артаньяна в Париже. Он отправляется в столицу Франции для того, чтобы спасти похищенную женщину. Главные роли в фильме исполнили Ева Грин («Город грехов»), Венсан Кассель («Ненависть») и Вики Крипс («Время»).

Ранее Pathe перенесла релиз комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» в России. Изначально ленту должны были выпустить в стране 14 февраля, однако премьеру отложили на неопределённый срок.