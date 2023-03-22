Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» обошла по просмотрам CS:GO и Minecraft на Twitch

Аналитическое агентство StreamElements и его партнёр Rainmaker.gg представили статистику Twitch за февраль 2023 года. В отчётный период зрители «насмотрели» на платформе 1,654 млрд часов контента. Этот показатель на 12,4% меньше, чем в феврале прошлого года.
Фото: StreamElements
В феврале Hogwarts Legacy выбилась в топы стриминга — в дебютную неделю люди потратили на просмотр новой игры по «Гарри Поттеру» 50 млн часов. Это третий лучший старт после Lost Ark (72 млн часов) и Elden Ring (71 млн часов).
Фото: StreamElements
Суммарно Hogwarts Legacy в феврале собрала 71 млн часов. Игра вошла в топ-10 самых популярных категорий платформы. Эксперты заявляют, что этот показатель был бы выше, если бы не массовые призывы бойкотировать игру. В топ самых популярных игр февраля на Twitch вошли Valorant, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends.
В этом месяце Twitch объявил об отключении двухфакторной аутентификации по смс в России. Отключение произойдёт 22 марта этого года. Российские пользователи платформы уже получили соответствующие уведомления.
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