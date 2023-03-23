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В России состоялась премьера фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом

В России состоялась премьера фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
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23 марта в России стартовал прокат боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом. Картина доступна в большинстве кинотеатров России в русском дубляже от привычных отечественных актёров.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет новой части франшизы расскажет о том, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — бывшему убийце вновь придётся взяться за старое. Действие ленты развернётся сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.

«Джон Уик 4» — самый длинный фильм во всей франшизе, его хронометраж составляет 2 часа 49 минут. Критики уже назвали квадриквел лучшей частью серии.

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