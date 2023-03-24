Компания, создававшая фильмы с Александром Невским, обанкротилась — Mash
Поделиться
Издание Mash сообщило, что кинокомпания Czar Pictures, выпускавшая низкобюджетные боевики, в которых снимался Александр Невский, обанкротилась. Отмечается, что представители компании «залегли на дно» в Москве.
По данным Mash, недавно в кинокомпанию направили ФНС (Федеральную налоговую службу). После выяснения Czar Pictures решили закрыть из-за отсутствия каких-либо признаков деятельности и действующих счетов.
Материалы по теме
Czar Pictures была основана Александром Изотовым в 2003 году. Самые известные проекты студии с Невским: «Разборка в Маниле», «Чёрная роза» и «Московская жара». Ленты получили очень низкие рейтинги, однако прославились благодаря обзорам блогера Евгения BadComedian Баженова.
Пока что никакой информации от самой кинокомпании не поступало.
Комментарии
- 24 марта 2023
-
13:55
-
13:53
-
13:25
-
13:21
-
13:07
-
12:44
-
12:12
-
11:47
-
10:52
-
10:19
-
09:41
-
09:21
-
08:36
-
01:09
-
00:34
- 23 марта 2023
-
23:59
-
23:46
-
21:52
-
21:23
-
20:48
-
20:22
-
19:54
-
19:34
-
18:52
-
18:28
-
17:59
-
17:38
-
16:56
-
16:24
-
15:57
-
15:48
-
15:33
-
15:25
-
15:01
-
14:31
Партнерский контент