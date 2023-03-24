Компания, создававшая фильмы с Александром Невским, обанкротилась — Mash

Издание Mash сообщило, что кинокомпания Czar Pictures, выпускавшая низкобюджетные боевики, в которых снимался Александр Невский, обанкротилась. Отмечается, что представители компании «залегли на дно» в Москве.

По данным Mash, недавно в кинокомпанию направили ФНС (Федеральную налоговую службу). После выяснения Czar Pictures решили закрыть из-за отсутствия каких-либо признаков деятельности и действующих счетов.

Czar Pictures была основана Александром Изотовым в 2003 году. Самые известные проекты студии с Невским: «Разборка в Маниле», «Чёрная роза» и «Московская жара». Ленты получили очень низкие рейтинги, однако прославились благодаря обзорам блогера Евгения BadComedian Баженова.

Пока что никакой информации от самой кинокомпании не поступало.