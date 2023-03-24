Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сделка Microsoft и Activision Blizzard сегодня стала намного ближе к закрытию

Сделка Microsoft и Activision Blizzard сегодня стала намного ближе к закрытию
Аудио-версия:
Комментарии

Британский антимонопольный регулятор CMA пришёл к выводу, что сделка Microsoft и Activision Blizzard не будет иметь тяжёлых последствий для конкурентов. Это ведомство наиболее тщательно изучало сделку и часто вставало на сторону Sony, которая всеми силами пыталась заблокировать покупку.

Сделка не приведёт к существенному ослаблению конкуренции в консольных игровых сервисах, поскольку затраты Microsoft на удержание Call of Duty от PlayStation перевесят любые выгоды от такого действия.

При этом британское ведомство всё ещё имеет опасения из-за будущего облачного гейминга, однако камнем преткновения всегда была Call of Duty и её потенциальное будущее на PlayStation. Теперь этот вопрос практически решён.

Сделку ещё не одобрили в США и Европе, но именно в Британии была самая большая озабоченность регуляторов.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Microsoft

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023