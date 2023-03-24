Сделка Microsoft и Activision Blizzard сегодня стала намного ближе к закрытию
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Британский антимонопольный регулятор CMA пришёл к выводу, что сделка Microsoft и Activision Blizzard не будет иметь тяжёлых последствий для конкурентов. Это ведомство наиболее тщательно изучало сделку и часто вставало на сторону Sony, которая всеми силами пыталась заблокировать покупку.
Сделка не приведёт к существенному ослаблению конкуренции в консольных игровых сервисах, поскольку затраты Microsoft на удержание Call of Duty от PlayStation перевесят любые выгоды от такого действия.
При этом британское ведомство всё ещё имеет опасения из-за будущего облачного гейминга, однако камнем преткновения всегда была Call of Duty и её потенциальное будущее на PlayStation. Теперь этот вопрос практически решён.
Сделку ещё не одобрили в США и Европе, но именно в Британии была самая большая озабоченность регуляторов.
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